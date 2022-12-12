Peru Devlet Başkanı Boluarte’den erken seçim adımı

Peru’nun yeni Devlet Başkanı Dina Boluarte, genel seçimlerin Nisan 2024’te gerçekleştirilmesi için Kongre’ye yasa teklifinde bulunacağını duyurdu.

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun Kongre’yi feshetmesiyle başlayan siyasi krizin yankıları devam ediyor. Ülkede protestolar sürerken Castillo’nun görevden alınmasının ardından Kongre tarafından seçilen yeni Devlet Başkanı Dina Boluarte genel seçimlere ilişkin konuştu. Boluarte, seçimlerin erkene çekilmesine yönelik adım atacağını duyurarak, “Genel seçimlerin Nisan 2024’te yapılması için Kongre’ye yasa teklifinde bulunacağım” dedi.

Boluarte’nin açıklaması, dün seçimlerin yapılması amacıyla gerçekleştirilen protestolarda 2 gencin hayatını kaybetmesi, 4 kişinin de yaralanmasının ardından geldi.

Halk sokağa dökülmüştü

Eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun Kongre’yi feshetmesinden sonra başlayan siyasi krizin ardından halk sokaklara dökülmüştü. Kongre ise 53 yaşındaki solcu Castillo’nun kararına uymayacağını bildirerek oturuma devam etmiş, yapılan oylamada Castillo’nun görevden alınması kararı çıkmıştı. Castillo döneminde başkan yardımcılığı yapan ve çarşamba günü yapılan oylamada ülkenin yeni başkanı seçilen Dina Boluarte, kongrede yemin etmesinin ardından ülkenin ilk kadın devlet başkanı olmuştu.