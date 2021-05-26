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Perinçek'ten de Soylu'ya destek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Süleyman Soylu'yu hedef aldığınız zaman Türkiye'yi hedef alıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Politika 26.05.2021, 10:51
Perinçek'ten de Soylu'ya destek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Çıkış Yolu' isimli programda açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi.

Son dönemde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının merkezinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin Perinçek, "Çünkü Soylu kim İçişleri Bakanı, ABD neden Süleyman Soylu'yu hedef alıyor? Çünkü ABD'nin kuvvetlerini bastırıyor, tasfiye ediyor. PKK'nın, FETÖ'nün üzerine yürüyor. O bakımdan Soylu ABD açısından en baş suçlulardan biri. Hedef Süleyman Soylu değil onun üzerinden Türkiye, onun üzerinden Erdoğan" ifadelerini kullandı.

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