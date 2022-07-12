banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

Pentagon’dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.

Politika 12.07.2022, 16:51
Pentagon’dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu