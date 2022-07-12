Son Dakika
Pentagon’dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.
Pentagon’dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.
Pentagon’dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.
Politika 12.07.2022, 16:51
Pentagon’dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.