Pentagon, Ukrayna’ya Starlink hizmetinin masrafı için SpaceX ile görüşüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Ukrayna’ya sağladığı Strarlink uydu interneti hizmetini ücretsiz devam ettiremeyeceği konusunda şirket ile görüşüldüğünü açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh günlük basın toplantısında, SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Ukrayna’ya ücretsiz sağlanan Strarlink uydu interneti hizmetinin masraflarını artık karşılayamayacağı ve Pentagon’dan Ukrayna adına ödeme yapmasını istediği yönündeki açıklamalarına değindi. Singh, “Bakanlığın Starlink ile ilgili SpaceX ile iletişim halinde olduğunu doğrulayabilirim. Şu an daha fazla detaya girmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Şimdilik Ukrayna adına SpaceX’e ödeme yapmak üzere duyurulacak bir yardım paketi olmadığını söyleyen Singh, “Ancak ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz” dedi. Singh, “Herhangi bir SATCOM (uydu iletişim merkezi) yeteneğinin sağladığı avantajların kesinlikle farkındayız ve Ukraynalıların sadece savaş alanında değil, ülke içinde de kullanmalarına imkan tanıyoruz. Bu iletişimdeki kırılganlığı anlıyoruz. Uydu iletişiminin sadece savaş alanında değil, tümünde bozulmadan kalması önemli. Ancak yine de Ukraynalıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize dair seçeneklerimizi değerlendiriyoruz ve bu SATCOM iletişimlerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

SpaceX, Pentagon’dan ödeme talep etmişti

Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ücretsiz sağladıkları Starlink hizmetinin 80 milyon dolara mal olduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacağını belirtmişti. Şirketin Pentagon’a gönderdiği mektupta, Ukrayna’ya daha fazla terminal verilemeyeceği ve mevcut terminallerin masraflarını karşılayamayacağı ifade edilirken, Pentagon’dan Ukrayna adına ödeme yapılması istenmişti.

Musk ile Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi arasındaki tartışma gündeme geldi

Space X-Pentagon arasındaki ödeme talebine, Musk ile Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Melnyk Andrij arasında Twitter’da yaşanan tartışmanın yol açtığı iddia edildi. Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij geçtiğimiz hafta, Musk’ın Rusya’nın ilhak ettiği bölgelerde yeniden referandum yapılmasına ve “barış” planına yönelik paylaşımına "Defol git” anlamına gelen küfürlü yanıt vermişti. Bir gazeteci Twitter’da bu paylaşımı hatırlatarak SpaceX’in Starlink hizmetinin masraflarının karşılanmasını istemesinin bu tartışmadan sonra geldiğini belirtirken, Elon Musk ise gazeteciye "Biz sadece onun (Andrij) tavsiyesine uyuyoruz" şeklinde yanıt verdi.