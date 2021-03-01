Pentagon: “Suriye’ye düzenlenen hava saldırısında 1 milis öldü, 2 milis yaralandı”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Suriye’de İran destekli milisleri hedef aldığı hava saldırısında 1 milisin öldürüldüğünü, 2 milisin de yaralandığını açıkladı.

ABD, geçtiğimiz günlerde şubat ayı ortasından bu yana Irak’taki misyonlarına ve müttefiklerine yönelik gerçekleştirilen roketli saldırılara misilleme yapmış, Suriye’de bulunan İran destekli milisleri hedef alan bir hava saldırı düzenlemişti. Saldırının ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla yapıldığı bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, Suriye’ye düzenlenen hava saldırısında İran destekli 1 milisin öldürüldüğünü, 2 milisin de yaralandığını açıklayarak, “Şu anda muhtemelen 1 milisin öldürüldüğüne ve 2 milisin yaralandığına inanıyoruz" dedi.

Sayıların hala toplandığına dikkat çeken Kriby, ilerleyen günlerde bu sayıların değişebileceğini sözlerine ekledi. Kirby, “Hava saldırısı, Irak sınırındaki Deyrizor’da 25-26 Şubat tarihleri arasında gece saatlerinde düzenlendi. Saldırının ardından yayınlanan karşılaştırmalı uydu görüntülerine göre saldırı sonucunda 10 civarında bina yıkıldı” dedi.