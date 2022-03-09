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Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna’yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır" dedi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna’yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır" dedi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna’yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır" dedi.
Politika 09.03.2022, 23:43
Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna’yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır" dedi.