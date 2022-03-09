Son Dakika
Ukrayna’da esir alınan Rus askeri: “Ne Ukrayna’ya ne de Rusya’ya bu savaş lazım değil sadece Putin’e lazım”
Pentagon Sözcüsü John Kirby, “ABD Ukrayna’ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, “ABD Ukrayna’ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi.
Politika 09.03.2022, 23:48
Pentagon Sözcüsü John Kirby, “ABD Ukrayna’ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi.