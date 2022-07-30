Pentagon eski yetkilisi Zakheim: "Erdoğan Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeyi hak ediyor"

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski yetkililerinden Dov S. Zakheim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Hill gazetesinde yazdığı makalesinde, "Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmeyi hak ettiğini" söyledi.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye’nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında İstanbul’da imzalanan anlaşmanın yankıları sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski Müsteşarı ve Mali İşler Sorumlusu Dov S. Zakheim, The Hill gazetesinde kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna’dan sevk edilemeyen tahıl krizini çözme konusundaki başarısından bahsetti. Zakheim, bu anlaşmaya aracı olduğu için Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeyi hak ettiğini ifade etti. Zakheim’in, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferleri" başlıklı yazısında, "Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına izin verecek bir anlaşmaya aracılık etti" ifadeleri yer aldı.

"Anlaşma tam anlamıyla bir cankurtaran oldu"

Zakheim, tahıl krizinin çözülmesi için BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın "tam anlamıyla bir cankurtaran" olduğunu ifade etti. Zakheim, Erdoğan’ın, "Uzun süredir gündemde olan küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine atıfta bulunarak, Erdoğan’ın gıda krizi çözümüne vesile olduğunu söyledi. Zakheim, "Anlaşma, 3 liman için sevkiyatlara olanak sağlamanın yanı sıra, ayrıca Rusya’nın gıda ve gübre ihraç etmesini de mümkün kılacak. Gemilerin mayın döşeli Karadeniz’den geçmesini sağlamak için, Ukraynalı pilotlar onlara ’güvenli kanallar’ adı verilen kanallardan rehberlik edecek. Anlaşmanın tüm süreci İstanbul’da denetlenecek. BM burada, Türk, Rus ve Ukraynalı personelin görev yaptığı bir koordinasyon merkezinin kurulmasını da öngörüyor" açıklamasında bulundu.

"Nobel ödülüne aday gösterilmeyi hak ediyor"

Makalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahseden Zakheim, "Tahıl anlaşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok. Erdoğan, İstanbul’daki anlaşmanın imzalanmasına nezaret etti ve BM Genel Sekreteri Antnio Guterres’ten büyük övgü aldı. Bu anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı. Bu yüzden Erdoğan Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeyi hak ediyor" dedi.

"Madrid NATO zirvesinde durum uzlaşmaya doğru ilerledi"

Zakheim, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazdığı yazıda ayrıca, NATO üyeliği için adaylıklarını ilan eden İsveç ve Finlandiya’nın, Türkiye’ye verdiği vaatleri yerine getirmedikçe Türkiye tarafından katılımlarının rededileceğinin de altını çizdi. Zakheim, "İsveç ve Finlandiya, Rusya’ya karşı ittifakı güçlendirecek bir hamle olan NATO üyeliği için başvurduğunda Erdoğan, iki ülkenin de terör örgütü PKK üyelerini teslim etmeleri yönündeki taleplerine uymadığı takdirde üyeliklerine muhalefetini açıkladı. Her iki ülkeden de tavizler elde ettikten sonra Madrid NATO zirvesinde durum uzlaşmaya doğru ilerledi" dedi.

"Milyonlarca insan açlıkla tehdit edildi"

Rusya’nın, Karadeniz üzerindeki Odesa, Çornomorsk ve Yuzhne limanlarından yapılan tahıl sevkiyatlarını engellediğini söyleyen Zakheim, bunun sonucunda limandaki silolardan yaklaşık 22 milyon ton tahılın taşınamadığını belirtti. Zakheim, "Rusya, ablukayı ancak Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği tüm mayınları temizlemesi halinde kaldıracağını söyledi. Ukrayna ise bunu yapması durumunda Rusya’nın Ukrayna’ya deniz tabanlı saldırılar başlatacağını belirtti. Çıkmazın bir sonucu olarak, uluslararası gıda fiyatları fırladı ve milyonlarca insan açlıkla tehdit edildi" dedi.