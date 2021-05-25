Pençe Yıldırım operasyonunda ele geçirilen mühimmatların sayısı artıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde, girişi 2 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile tuzaklanmış bir mağaradaki çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım operasyonunda, terör örgütlerine ait girişi 2 adet EYP ile tuzaklanmış bir mağaranın tespit edildiğini belirten MSB, söz konusu mağarada yapılan aramalarda; 31 adet el bombası, 10 adet elektrikli fünye, 8 adet EYP ana imla hakkı, 4 adet sevk fişeği, 2 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 metre infilaklı fitil ve yaklaşık 300 metre EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablonun ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen malzemelerin ve mağaranın ise METİ Timleri tarafından imha edildiği belirtildi.