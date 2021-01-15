Pelosi: “Kongre binası baskınına katılan Kongre üyesi varsa yargılanması gerekir”
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen Kongre binası baskınına katıldığı belirlenen Kongre üyesi olursa yargılanması gerektiğini söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen Kongre binası baskınına katıldığı belirlenen Kongre üyesi olursa yargılanması gerektiğini söyledi.
ABD’de 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump destekçileri tarafından gerçekleştirilen Kongre binası baskını sonrası siyasi hareketlilik devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, 6 Ocak’taki saldırıya katıldığı tespit edilen Kongre üyesi olursa herhangi bir yargılama ile karşı karşıya kalıp kalmayacağına dair tartışmalara son noktayı koydu.
Kongre binasına yönelik saldırıya katıldığı belirlenen Kongre üyesi olursa yargılanması gerektiğini söyleyen Pelosi, "Saldırıya katılan veya yardım eden Kongre üyeleri olduğu tespit edilirse, Kongre’nin ötesinde önlemler alınmalı" dedi.
Pelosi, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için yürütülen çalışmalara da değinerek, saldırıya ilişkin güvenlik incelemelerini yönetmesi için emekli Korgeneral Russel Honoré’yi görevlendirdiğini duyurdu.
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