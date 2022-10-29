Paşinyan: "Rus Barış Gücü Birlikleri’nin Karabağ’daki görev süresini uzatmaya hazırız"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da faaliyetlerini sürdüren Rus Barış Gücü Birlikleri’nin görev süresini 20 yıl daha uzatmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sivil Sözleşme Partisi’nin 6. olağan kongresinde konuşma yaptı. Önümüzdeki Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya’nın Soçi kentinde görüşme gerçekleştireceklerini hatırlatan Paşinyan, Dağlık Karabağ konusuna değindi. Rus Barış Gücü Birlikleri’nin Dağlık Karabağ’daki faaliyetlerinin 20 yıla kadar uzatılması yönünde öneride bulunacağını söyleyen Paşinyan, "Rus barış güçlerinin görevlerine devam etmelerini istiyoruz. Barış gücünün görev süresini 10, 15 veya 20 yıl uzatmak için Soçi’de bir anlaşma imzalamaya hazırım. Rusya Devlet Başkanı’nın böyle bir girişimde bulunmasını önereceğim. Bu teklifi kendim yapabilirim ama Rus tarafı da desteklemeli" ifadelerini kullandı. Paşinyan, üçlü mutabakat gereği Rusya’nın desteğine ihtiyaç duyulduğunu ve böylelikle masada bu öneri için çoğunluk sağlayabileceklerini vurguladı.