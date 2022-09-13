Paşinyan, 'Çatışmada 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybetti'

Gece saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi.

Ermenistan yine rahat durmuyor

Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların başlamasıyla birlikte Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

"49 askerimiz hayatını kaybetti"

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Paşinyan, ayrıca yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.