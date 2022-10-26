Paşinyan 31 Ekim’de Soçi’ye gidecek

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 31 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentine gideceğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 31 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentine ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Simonyan, bir gazetecinin Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçl görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki soruya ise, "Toplantının gerçekleştirileceğini düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Putin’den davet gelmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ve Paşinyan’ı üçlü görüşme için Rusya’ya davet etmişti. Liderler arasında güncel konuların ele alınması planlanıyor.