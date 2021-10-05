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Paris İklim Anlaşması kanun teklifi Dışişleri Komisyonu’ndan geçti
Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.
Politika 05.10.2021, 21:31
Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.
Paris İklim Anlaşma’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Paris İklim Anlaşması Çevre ve Dışişleri Komisyonlarında kabul edilerek geçti. Paris İklim Anlaşması’nın yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.