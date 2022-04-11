banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif göreve başladı! İlk tebrik Erdoğan'dan geldi...

Pakistan’da Başbakan Imran Khan’ın görevden alınmasının ardından Pakistan’ın 23. Başbakanı olan Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı.

Politika 11.04.2022, 21:42 11.04.2022, 22:02
Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif göreve başladı! İlk tebrik Erdoğan'dan geldi...

Pakistan’da Başbakan Imran Khan’ın görevden alınmasının ardından Pakistan’ın 23. Başbakanı olan Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı.

Pakistan’da Başbakan Imran Khan’ın görevden alınmasının ardından mecliste yapılan oylamada Pakistan’ın 23. Başbakanı olan Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı. Şerif yaptığı konuşmada, Pakistan tarihinde ilk kez bir başbakana karşı gensoru önergesinin başarılı olduğunu hatırlatarak, "Ve iyilik kötülüğe galip geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise, Şahbaz’ın yemin töreninden saatler önce rahatsızlığı nedeniyle törene katılmayacağını bildirdi. Şahbaz, Meclis Başkanı Sadık Sanjarani huzurunda yemin etti.

Pakistan’da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için geçtiğimiz günlerde güven oylaması yapılmış ve hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. Khan’ın görevden alınmasının ardından bugün mecliste yapılan oylamada 174 "evet" oyu ile Pakistan’ın 23. Başbakanı Şahbaz Şerif seçilmişti.

Şerif’in ağabeyi Navaz Şerif, Pakistan’da üç kere başbakan olmuş, 2017 yılında ise yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınmıştı. Pakistan eski Başbakanı Khan’ın partisinin milletvekilleri ise, bugün Ulusal Meclis’ten topluca istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da bugün mecliste yapılan oylamada ülkenin 23. Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'in başbakan seçilmesinden son derece mutlu olduğunu söyledi. Şerif ise başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca her iki ülkeyi daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
11°
parçalı bulutlu