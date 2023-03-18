Pakistan’ın eski Başbakanı Khan hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi

Pakistan’da mahkeme, eski Başbakan Imran Khan hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal ederek duruşmayı 30 Mart’a erteledi.

Pakistan’da eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Imran Khan, hakim karşısına çıkmak üzere başkent İslamabad’a geldi. Ancak mahkeme dışında PTI taraftarları ile polis arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylar üzerine mahkeme hakimi Zafer İkbal, Khan’ın duruşmaya arabasından katılmasına ve mahkeme salonuna gelmemesine izin verdi. İkbal, Khan hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal ederek, duruşmayı 30 Mart’a erteledi.

Pakistan’da eski Başbakan Imran Khan’ın Lahor’daki konutuna gerçekleştirilen polis operasyonunda, destekçilerinin kurduğu kamp ve çadırlar yıkılmış, 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Tutuklama kararı askıya alınmıştı

Imran Khan hükümeti, geçtiğimiz yılın nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Khan hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart’ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı. Gözaltı işlemi için ertesi gün gerçekleştirilen operasyonda PTI destekçileri ile polis arasında çatışma çıkarken, Khan gözaltına alınamamıştı. İslamabad’daki mahkeme, duruşmaya katılacağını ileten Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almıştı.