banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İşyeri hekimlerine müjde
İşyeri hekimlerine müjde
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı

Pakistan’ın bağımsızlığının 75’inci yılı Ankara’da kutlandı

Pakistan’ın 75’inci Bağımsızlık Günü Ankara’da kutlandı.

Politika 14.08.2022, 14:32
Pakistan’ın bağımsızlığının 75’inci yılı Ankara’da kutlandı

Pakistan’ın 75’inci Bağımsızlık Günü Ankara’da kutlandı.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde 75’inci Bağımsızlık Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Büyükelçi Muhammad Syrus Sajiad Qazi, Pakistan Milli Marşı eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti. Programda konuşan Büyükelçi Qazi, “Kaid-i Azam tarafından öngörüldüğü gibi ulusal birlik, inanç ve disiplin değerlerimizi korumak için kesin kararlılığımızı tekrarlama ve Pakistan’ın kuruluş hedeflerine bağlılığımızı yenileme günüdür” dedi.

Ayrıca Pakistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Atakule’ye Pakistan ve Türkiye’nin dayanışma mesajlarını içeren metinler yansıtılacak.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu