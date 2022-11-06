Pakistan’da hükümet, Khan’ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Kurumu (PEMRA) tarafından eski Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın konuşmalarına getirilen yasak hükümet tarafından kaldırıldı.

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Kurumu (PEMRA), eski Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın konuşmalarının ve toplantılarının tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığını açıklamıştı. Kararın ardından harekete geçen hükümet, yaklaşık bir saat sonra Khan’a uygulanan yasağın kaldırıldığını duyurdu. Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Marriyum Aurangzeb yaptığı açıklamada, Khan’ın konuşma yasağının kaldırılmasına yönelik yetkinin Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif tarafından verildiğini ifade etti.

Khan’ın konuşmalarının yayınlanması yasaklandı

PEMRA tarafından dün yapılan açıklamada, Khan’ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu vurgulanarak, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceği aktarılmıştı.

Khan’a suikast girişimi

Eski Pakistan Başbakanı Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim’de başkent İslabamad’a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. En az bir kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf etmiş "Sadece Imran Khan’ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti.