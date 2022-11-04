Pakistan’da eski Başbakan Khan’ın destekçileri sokağa döküldü

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan’a düzenlenen suikast girişimi, Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) çağrısıyla ülke genelinde protesto edildi.

Pakistan’da eski Başbakan Imran Khan’a düzenlenen suikast girişiminin ardından ülkede tansiyon giderek yükseliyor. Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) destekçilerini ülke çapında protestoya çağırmasının ardından yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Aralarında başkent İslamabad’ın da bulunduğu Karaçi, Lahor, Quetta, Peşaver, Malakand, Rajanpur, Bahawalnagar, Muzaffargarh ve Kohat gibi birçok kentte düzenlenen protestolarda polis, göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Lahor şehrinde Pencap Vali Konağı önünde toplanan göstericiler, binaya girmeye çalışarak güvenlik kameralarını kırdı. Bazı göstericiler ise binanın önünde lastik yaktı. Göstericilerin ülkenin en işlek yollarından biri olan Shahrah-e-Faisal yolunu kapatması nedeniyle de trafikte aksamalar meydana geldi. Suikast girişimine ilişkin şeffaf bir soruşturma talep eden PTI destekçileri güvenlik görevlilerine taş atarken, polis aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda göstericiyi yaka paça gözaltına aldı.

Khan’a suikast girişimi

Eski Pakistan Başbakanı Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim’de başkent İslabamad’a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından dün ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. En az bir kişini hayatını kaybettiği ve bir çok kişini yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf etmiş “Sadece İmran Khan’ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti.