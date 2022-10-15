Pakistan ve Ürdün’den Türkiye’ye taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amasra’daki madende meydana gelen patlamada 28 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Şerif paylaşımında, "Türkiye’nin Bartın ilinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada yaşanan can kaybından derin üzüntü duydum. Düşüncülerimiz ve dualarımız yaslı ailelerle ve Türk halkıyla. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, "Türkiye’nin Bartın ilindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Türk halkına en derin taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.