Pakistan Milli Günü Ankara’da kutlandı

23 Mart Pakistan Milli Günü, Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen programla kutlandı.

23 Mart Pakistan Milli Günü, Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen programla geniş bir katılımla kutlandı. Büyükelçilikteki bayrak töreni sırasında Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve konuklar, Pakistan Milli Marşı eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti. Ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Imran Khan’ın mesajları okundu. Programda konuşan Büyükelçi Qazi, bugünün özgürlük hareketinin liderlerine saygı duyma günü olduğunu, Pakistan’ın kurulmasının gerçek amaçlarına olan bağlılıkların yenilenmesi gerektiğini söyledi. Qazi, “Kendimize bir söz verelim, yaptığımız eylemlerin hiçbirisi bizi hedefimizden ayırmasın ve her adımımızda refah içinde bir Pakistan hayalimize biraz daha yaklaşalım” dedi.

Büyükelçi Qazi, Türk yöneticilere ve Türk halkına tebrik mesajı gönderdikleri ve Pakistan Günü kutlamalarına katıldıkları için de teşekkür etti.

İslamabad’da düzenlenen Pakistan Milli Günü törenine de bir Türk askeri birliği katıldı. Geçide Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

İstanbul’da boğaz üzerinde Asya’yı Avrupa’yla birleştiren köprüler bu akşam Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırılacak.