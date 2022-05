Pakistan MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi törenle denize indirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi Badr’ın denize indirilme töreninde, "Karadan karaya ve karadan havaya füzeler, denizaltılara karşı silahlar, gelişmiş komuta kontrol sistemi de dahil olmak üzere son teknoloji ürünü silahlar ve modern sensörlerle donatılmış olan bu gemiler Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin yeteneklerine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Pakistan MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi Badr, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de katıldığı törenle Karaçi Tersanesi’nde denize indirildi. Akar, Pakistan Başbakanı Şerif, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Khan Niyazi ve diğer yetkililerle Badr’ın denize indirilme törenine katıldı. Törendeki konuşmasına dost ve kardeş Pakistan’ı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bakan Akar, "Bugün, Pakistan Silahlı Kuvvetleri için gerçekleştirilen MİLGEM korvet projesinin önemli bir aşamasına daha geldik" diye konuştu. Proje kapsamındaki gemilerin Pakistan’ın savunmasında hayati görevler üstleneceğine, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’ne faydalı olacağına, bölgede ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunacağına ilişkin düşüncesini paylaşan Akar, "25 Ekim 2020’de Karaçi Tersanesi’nde gerçekleştirilen MİLGEM korvet PNS Badr’ın kızağa konma törenine katılmaktan onur duydum. Şimdi, bu geminin denize indirilme törenine katılmak benim için bir zevk" açıklamasında bulundu.

Korvetlerin sahip olduğu özelliklere vurgu yapan Akar, "MİLGEM sınıfı korvetler, Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin teknolojik olarak en gelişmiş su üstü platformlarından biri olacak. Karadan karaya ve karadan havaya füzeler, denizaltılara karşı silahlar, gelişmiş komuta kontrol sistemi de dahil olmak üzere son teknoloji ürünü silahlar ve modern sensörlerle donatılmış olan bu gemiler Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin yeteneklerine önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye’de inşa edilen sınıfının ilk gemisi PNS Babur’ün 15 Ağustos 2021’de İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin de katıldığı törenle denize indirildiğini anımsatan Akar, PNS Babur’un 2023’te, sınıfının ikinci gemisi PNS Badr’ın 2024 yılında hizmete alınmasının planlandığını belirtti. Bu yıl içinde İstanbul’da denize indirilecek PNS Khaibar’ın 2024’te Pakistan Donanması’na teslim edileceğini dile getiren Akar, Karaçi’de inşa edilecek olan dördüncü gemisinin 2025’te hizmete gireceğini söyledi. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesinde zamanın önemine dikkati çeken Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesine büyük bir projenin küresel korona virüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ’en düşük maliyet’, ’en yüksek kalite’ ve ’en kısa süre’ ilkelerine göre zamanında gerçekleştirilmesi, ortak proje yönetim kabiliyetimizi, iş disiplinimizi ve kararlılığımızı göstermesi açısından da önemlidir. Teknolojik bağımsızlığın öneminin her geçen gün arttığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu bağımsızlık sayesinde milli savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı gerçekten karşılayabiliyor ve uluslararası sorumluluklarımızı yerine getirebiliyoruz. Türkiye savunma sanayisinde önemli adımlar attı. Yerli üretimin payı şu anda yüzde 80’i aşmış durumdadır. Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatın çoğu muharebe koşullarında kendini ispatlamıştır. Türk savunma sanayi şirketleri artık uluslararası savunma firmalarının en büyükleri arasında yer almaktadır. Savunma sanayiinde halihazırda öncülük ettiğimiz ve üretimde bulunduğumuz seviyenin de üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu kapsamda MİLGEM projeleri hızla gelişmekte ve tüm bunlar teknolojik bağımsızlığın bir işaretini teşkil etmektedir."

"Pakistan bizim ikinci evimiz"

Bu projede gemilerin inşa ve montajının yerel kurum, kuruluş ve firmaların katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Akar, "Hem ülkelerimizin güvenliği hem de teknolojik bağımsızlığı açısından kritik öneme sahip bu tür projelerin sayısını artırmaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

Pakistan’ın Türk halkının kalbinde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akar, "Pakistan bizim ikinci evimiz. Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güçle, ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişki, diğer ülkeler arasındaki normal ilişkilerden farklı olarak kendine özgü bir yapıya sahiptir. Türkiye ile Pakistan arasında var olan tarihi, köklü dostluk ve kardeşlik sayesinde her alanda yakın iş birliği içinde hareket etmeye devam ediyoruz. Milli Mücadelemizde Pakistanlı kardeşlerimizin verdiği desteği asla unutmayacağız. Kederli zamanlarda olduğu gibi kıvançta da her zaman bir arada olacağız” ifadelerini kullandı.

"Türkiye Pakistan dosti zindabad"

Bölgenin zor bir dönemden geçtiğini, birden fazla kriz alanıyla çevrili olunduğunu ifade eden Akar, "Böylesine hassas bir dönemde tarihimizin ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği büyük bir sorumluluk var" diye konuştu.

İcra ettiği harekatlar açısından tarihinin en yoğun dönemini yaşayan Türkiye’nin dostlarının ve müttefiklerinin yanında olmaya elinden geldiğince devam ettiğini söyleyen Akar, "Bugün tanık olduğumuz her şey, ülkelerimizin güçlü bir savunma sanayisine, etkin ve caydırıcı silahlı kuvvetlere sahip olmasının şart olduğunu göstermektedir. Türkiye, bu ruhla ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda önemli adımlar atmıştır. Biz de dostlarımız ve ortaklarımızla tecrübelerimizi ve savunma sanayisi ürünlerini paylaşmaya hazırız" diye konuştu.

Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ve ASFAT’ın tüm üyelerini, Karaçi Tersanesi çalışanlarını ve projenin uygulanmasına katkıda bulunan herkesi tebrik eden Akar, "İnşallah bu gemiler iki ülke arasındaki iş birliği ile dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir" dedi.

Pakistan Donanması için "Denizleriniz sakin, pruvanız neta olsun" ifadesini kullanan Akar, sözlerini "Türkiye Pakistan kardeşliği çok yaşa" anlamına gelen Urduca "Türkiye Pakistan dosti zindabad" diyerek tamamladı.

Törene Erdoğan video mesajla katıldı

Türkiye ve Pakistan ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan törende Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, Pakistan Başbakanı Şerif’in konuştuğu törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi. Konuşmaların ardından geminin maketi Pakistan Başbakanı Şerif’e hediye edildi. Okunan duanın ardından tören, Pakistan MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi Badr’ın denize indirilmesiyle sona erdi.

Ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT’ın yaptığı 4 adet MİLGEM korvet gemisinin Pakistan’a ihracı planlandığı şekilde devam ediyor. Yerli savunma sanayisinin gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan projede 4 MİLGEM korvetinden ikisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda, diğer ikisinin de Karaçi Tersanesi’nde inşasına aynı anda devam ediliyor.

Projenin ilk gemisi Babur, 15 Ağustos 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda katıldığı törenle denize indirilmişti.

Bakan Akar’dan Pakistan’ın ilk Devlet Başkanı Cinnah’ın anıt mezarına ziyaret

Öte yandan Bakan Akar, tören öncesinde ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın anıt mezarını ziyaret etti. Anıt mezara çelenk koyan Bakan Akar, dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulundu.