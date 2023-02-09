Pakistan Meclisi’nde Türkiye için dua edildi

Pakistan Milli Meclisi’nde düzenlenen oturum esnasında Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Pakistan Milli Meclisi’nde düzenlenen oturumda, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybeden kişiler için dua edildi. Pakistan Milli Meclisi Başkanı Raca Pervez Eşref yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan’ın dost olduğunu ve Türkiye’nin, Pakistan’ın zor zamanlarında her daim yanında yer aldığını belirtti.