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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
Pakistan Meclisi’nde Türkiye için dua edildi
Pakistan Milli Meclisi’nde düzenlenen oturum esnasında Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Politika 09.02.2023, 19:46
Pakistan Milli Meclisi’nde düzenlenen oturum esnasında Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Pakistan Milli Meclisi’nde düzenlenen oturumda, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybeden kişiler için dua edildi. Pakistan Milli Meclisi Başkanı Raca Pervez Eşref yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan’ın dost olduğunu ve Türkiye’nin, Pakistan’ın zor zamanlarında her daim yanında yer aldığını belirtti.