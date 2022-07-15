Pakistan Dışişleri Bakanlığından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yiğit Türk halkının 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine karşı verdiği kahramanca mücadele, milletlerin birlik, cesaret, kararlılık ve bağlılıkla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermektedir” denildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Pakistan Hükümeti’nin ve halkının Türkiye’ye desteğinin teyit edildiği belirtilen açıklamada, “Yiğit Türk halkının 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine karşı verdiği kahramanca mücadele, milletlerin birlik, cesaret, kararlılık ve bağlılıkla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermektedir. Pakistan halkı ve Hükümeti, Türkiye’nin demokrasi ve istikrarı için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitleri saygıyla anmak amacıyla kardeş Türkiye halkı ve Hükümeti ile birleşir. İki halkımız arasındaki - ortak bir dini, kültürel, dilsel ve manevi mirasa gömülü olan istisnai ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanır ve zamanın sınamasından geçmiştir. Her iki tarafın siyasi liderlerinin güçlü kararlılığı ile iki ülke arasındaki tarihi ve çok yönlü stratejik ilişki güçlenerek büyümeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.