Pakistan Büyükelçiliği’nde ’Keşmir Dayanışma Günü’ programı düzenlendi

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Pakistan ve Hindistan arasında 1947’den beri anlaşmazlık konusu olan ve üç kez savaşa yol açan Keşmir’de 5 Şubat tarihi ‘Keşmir Dayanışma Günü’ olarak kabul ediliyor. Bugüne özel Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bir program düzenlendi. Büyükelçilikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Pakistan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Elçilik Müsteşarı Abbas Sarwar Qureshi tarafından Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının mesajları okundu. Pakistanlı liderler, anlaşmazlık BMGK kararlarına ve Keşmirlilerin isteklerine göre çözülene kadar siyasi, manevi ve diplomatik desteklerini teyit etti. Liderler mesajlarında, uluslararası topluluğa Hindistan’ın Keşmir’deki korkunç insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulması ve Birleşmiş Milletler tarafından Keşmir halkına verilen sözlerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

“Keşmir halkına verilen sözlerin tutulmadığı ve bağlılıkların yerine getirilmediğinin açık bir göstergesidir”

Programda konuşan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, “5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü, Hindistan meseleyi Ocak 1948’de ilk kez BM’ye götürdüğü ve önerilen çareyi kabul ettiği zaman Keşmir halkına verilen sözlerin tutulmadığı ve bağlılıkların yerine getirilmediğinin açık bir göstergesidir. Bu zamandan beridir IIOJK’deki Keşmirlilere bu temel haklarının verilmesini reddetmek için her türde siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik, parlamenter, anayasal ve demografik hile ve sahtekarlık yapılmıştır” dedi.

Programa TBMM Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de katıldı. Program, Keşmir için dua okunmasıyla son buldu.