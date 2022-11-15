Pakistan Başbakanı Şerif, üçüncü kez korona virüse yakalandı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in korona virüs testi pozitif çıktı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Marriyum Aurangzeb sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini ve bugün sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başbakan Şerif, Haziran 2020 ve geçtiğimiz Ocak ayında da korona virüse yakalanmıştı.