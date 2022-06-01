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Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye’ye ziyarette bulunacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Politika 01.06.2022, 00:47
Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye’ye ziyarette bulunacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif’in bugün ve yarın gerçekleştireceği ziyarette, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar üzerinde durulacak. Ziyaret vesilesiyle, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

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