Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye’de!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif’in bugün ve yarın gerçekleştireceği ziyarette, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar üzerinde durulacak. Ziyaret vesilesiyle, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Yapılan açıklamalar sonrası Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi.