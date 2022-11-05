Pakistan Başbakanı Şerif: "Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Imran Khan’a düzenlenen suikast girişiminde bir parmağı olmadığını söyleyerek, "Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim" dedi.

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim’de başkent İslabamad’a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından dün ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. Khan’ın saldırıyı Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in düzenlediğini söylemesinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten açıklama geldi. Şerif, Imran Khan’a düzenlenen suikast girişiminde bir parmağı olmadığını söyleyerek, "İmran Khan beni, İçişleri Bakanı’nı ve askeri bir yetkiliyi suçladı. Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim. Eğer İmran Khan saldırının arkasında benim olduğuma dair kanıt gösterirse bu koltukta oturmaya devam etme hakkım yok" ifadelerini kullandı.

Khan’a suikast girişimi

Eski Pakistan Başbakanı Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim’de başkent İslabamad’a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. En az bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir çok kişinin yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf etmiş "Sadece İmran Khan’ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti.