Pakistan Başbakanı Khan’dan Erdoğan’a "15 Temmuz Milli Birlik Günü" mesajı
PAKİSTAN BAŞKANI IMRAH KHAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ’NÜN YIL DÖNÜMÜ DOLASIYLA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A GÖNDERDİĞİ MESAJDA, FETÖ TEHDİDİNE KARŞI GÖSTERİLEN MÜCADELEYİ BİR KEZ DAHA DESTEKLEDİĞİNİ İFADE ETTİ.
Pakistan Başkanı Imrah Khan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümü dolasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, FETÖ tehdidine karşı gösterilen mücadeleyi bir kez daha desteklediğini ifade etti.
Pakistan Başbakanı Imran Khan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde hükümeti ve Pakistan halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dayanışma mesajı gönderdi. Başbakan Khan mesajında, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidine karşı gösterilen mücadeleyi desteklediğini ifade etti. Khan, "Hükümet, Pakistan halkı adına ve kendi adıma Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle kardeş insanlar ve Türkiye hükümeti ile dayanışmamızı tekrar teyit etmek istiyorum. Dört yıl önce, bu gün Türk halkı, Türkiye’nin barış ve istikrarını, demokratik kurumlarını hedef alan karanlık güçlerine meydan okumak için direncini ve efsanevi cesaretini gösterdi" ifadelerini kullandı.
Başbakan Khan, 15 Temmuz 2016’da gösterilen duruşun dünya çapında milyonlarca insan için bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Şehitleri onurlandırmak ve ailelerini desteklemek için Türkiye halkı ile birlikteyiz" dedi.
Pakistan’ın Türkiye’nin yanında olmaya devam ettiğini dile getiren Khan, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde gösterdiği çabaları desteklediklerini ve her zaman omuz omuza olacaklarını ifade etti.
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