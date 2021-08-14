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Pakistan, bağımsızlığının 74. yılını kutluyor

Pakistan’da ülkenin İngiltere’den 14 Ağustos 1947’de kazandığı bağımsızlığının 74. yılı kapsamında kutlamalar düzenlendi.

Politika 14.08.2021, 14:53
Pakistan, bağımsızlığının 74. yılını kutluyor

Pakistan’da ülkenin İngiltere’den 14 Ağustos 1947’de kazandığı bağımsızlığının 74. yılı kapsamında kutlamalar düzenlendi.

Pakistan, Muhammed Ali Cinnah tarafından ilan edilen bağımsızlığının 74. yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Başkent İslamabad’da 31, eyalet başkentinde de 21 pare top atışı yapılırken, camilerde ülkenin huzuru ve refahı için dualar edildi. İslamabad’ın tüm ana yolları ve caddeleri ile diğer şehirler, bayraklar ve pankartlarla süslendi. Halk, Pakistan bayrağının renklerine bürünerek kutlamalara katıldı. Karaçi kentinde ise kutlamalar kapsamında ülkenin kurucusu Cinnah’ın "Mezar-ı Kaid" olarak bilinen anıt mezarında askeri tören gerçekleştirildi.
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