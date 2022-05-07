Öztürk Yılmaz: “6’lı masa, masalcı bir masadır”

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, muhalefetin 6’lı masasının masalcı olduğunu ve bu masanın seçimi Recep Tayyip Erdoğan’a kazandıracağını öne sürdü.

Partisinin İl Başkanlığı Kongresi için Adıyaman’a gelen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu 6’lı masayla ilgili ‘masalcı masa’ benzetmesi yaptı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Öztürk Yılmaz, 6’lı masanın Recep Tayyip Erdoğan’a çalıştığını iddia ederek, “Ben başından beri Türkiye’de Erdoğan ve onun kuklaları olduğunu düşünüyorum. Bütün hepsi şuanda Erdoğan’a çalışıyor. Bilerek veya bilmeyerek onun kuklalığını yapıyorlar. Erdoğan önce bu 6’lıyı birleştirdi. Hepsi aynı yerde olsun, kendi gözetimi dışında bir grup kalmasın diye. Biz girmiyoruz, biz o masada olmayacağız. O masa, Erdoğan’a seçim kazandırmak istiyor. O masa masalcı bir masa, kukla bir masa. Erdoğan’ın oluşturduğu bir masadır. Nasıl ki Putin’in bir muhalefeti vardı ve bunlar Putin’e çalışırdı. Nasıl ki Kazakistan’da Nazarbayev’in oluşturduğu kukla bir muhalefet vardır. Aynı şekilde Erdoğan’ın da kendi muhalefeti var. Kukla bir muhalefet. O masaya oturmak ona hizmet etmek anlamına geliyor. Kim ne derse desin hepsi ona hizmet ediyor. Bunlar 6 değil 16 tane olsa hepsi son güne kadar muhaliftirler, seçim güne hepsi seçimi teslim etme muhalefeti yaparlar. Türkiye’de zerre kadar aklı olan bunu görür” ifadelerini kullandı.