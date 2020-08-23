banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Caddede sigara, yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yasaklandı
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Ücretsiz tatile rekor başvuru!
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor
Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı

Özhaseki: “Türkiye’de asıl tehlike bir iyilik olacağı zaman ’AK Parti’ye yarayacak’ diyenlerdir”

KANSERE KARŞI BİRLİKTE DERNEĞİ(KANKA) TARAFINDAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İÇİNDE YAPILAN ÇOCUK KANSER HASTANESİNİN İNŞAATINI GEZEN AK PARTİ YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ, DOĞALGAZ BULUNMASI İLE İLGİLİ YAPTIĞI DEĞERLENDİRMESİNDE, “TÜRKİYE’DE ASIL TEHLİKE BİR İYİLİK OLACAĞI ZAMAN AK PARTİ’YE YARAYACAK DİYENLERDİR” DEDİ.

Politika 23.08.2020, 15:37
2
Özhaseki: “Türkiye’de asıl tehlike bir iyilik olacağı zaman ’AK Parti’ye yarayacak’ diyenlerdir”

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından Erciyes Üniversitesi içinde yapılan çocuk kanser hastanesinin inşaatını gezen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, doğalgaz bulunması ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “Türkiye’de asıl tehlike bir iyilik olacağı zaman ’AK Parti’ye yarayacak’ diyenlerdir” dedi.

Türkiye’ye iyi olabilecek her durumda nara atıp sevindiklerini söyleyen Özhaseki, “Haliyle daha önce nerede gaz ve petrol olduğu söylenir. Bunlar da söylendi ama gidip gemimizle orada sondaj yapıp, tespit ederek evet şurada bu kadar var diyebiliyor muydunuz? Hayır diyemiyordunuz. İki üç senedir yapılan çalışmalar neticesinde şimdi ortaya 320 milyar metreküplük, Türkiye’nin 6-7 senelik ihtiyacını karşılayacak bir rezerv ile karşılaştık. Devamı da gelecek ve bundan dolayı son derece sevinçliyiz. Mutluyuz, bayram ediyoruz. Bu ülkeye olabilecek her bir güzelliğin yanında biz nara atar seviniriz ve Allah’a şükrederiz. Asıl tehlikeli olan, bu ülkeye bir iyilik olacağı zaman ’bu da AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a yarayacak’ diyenlerdir. Bunu diyenlere Allah yardım etsin. Allah onların kalplerine iyilik versin, bu ülkeyi ve ülkenin insanını sevsinler. Duamız ve temennimiz bu. Oradaki sevindirici habere biz bayram ediyoruz ama bir taraftan da Erciyes’te termale başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla imzalar atıldı. 2 bin 200 metreye inilecek ve oradan termal su bulununca, bu da Kayseri’nin bayramı olacak inşallah. Onu da hep birlikte yaşayacağız nasip olursa” dedi.

“İlçe teşvikleri ile insanlar doğdukları yerde kalacaklar”

Mehmet Özhaseki, ilçe teşvikleri ile birlikte artık vatandaşların doğdukları yerde kalacaklarını söyleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şehrimizdeki en büyük sorun şuydu, merkezde gelişmiş bir bölge var. Merkeze bakıldığı zaman sanayi kesimlerine bakıldığı zaman müthiş bir ortam var. Avrupa’dan farksız. İlçelerimize gittiğimiz zaman, biraz daha sıkıntılı bir ortam görüyoruz. Ondan dolayı da genelde ilçelerimiz göç ediyor ve merkeze doğru geliyorlardı. Şimdi inşallah bu teşvikle birlikte oralarda da birçok yatırım yapılacaktır. İnsanlar orada kalmaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı da daha önceki çalışmalarımızın karşılığında sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde Kayseri için müjdeli haberler hep üst üste geldi. Bunları görüşüyoruz ama nihayetinde bu iş para meselesi ve organizasyonla oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerek havalimanının genişletilmesi işi, gerekse de raylı sistem gibi ki bunların hepsi 1 trilyondan fazla tutacak şeyler ve hepsinin de ya ihalesi yapıldı, ya süreçleri bitti. Bunları da merkezi hükümetin Kayseri’ye vermiş olduğu değer olarak görmek gerekir. Yeni hedeflerimiz var ve onları takip ederek bitireceğiz. Kayseri gittikçe büyüyecek. Herkesin dilinde olan hızlı tren var onu da takip ediyoruz. Bizler de ümitle bekliyoruz.”

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 23 Ağustos 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:59
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25