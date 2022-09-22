Özhaseki: "Milletin menfaatine olan ne varsa takipçisiyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletin menfaatine olan, vatandaşın memnuniyetini sağlayacak ne varsa onun takipçisi olduklarını belirterek, "Başkaları gibi algı peşinde değiliz, yalanlar peşinde değiliz. Çünkü yalanlar uçucu, algılar geçicidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Akdeniz Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mustafa Gültak ile bir araya geldi. Belediye konferans salonunda gerçekleşen buluşmaya, AK Parti MKYK Üyesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eroğlu, Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile İl Başkanı Cesim Ercik ve belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri katıldı.

“Milletin menfaatine olan ne varsa takipçisiyiz”

MYK’da alınan karar neticesinde tüm belediyeleri gezdiklerini ve hizmetlerini takip ettiklerini kaydeden Özhaseki, "Ankara nezdinde de yapılabilecek bir şey varsa kendileriyle konuşup çözüm noktasını buluyoruz. Amacımız, derdimiz hizmet vermek, ortaya eser bırakmak. Bunun içindir ki, Türkiye’deki tüm belediyelerimizi geziyoruz, hizmetleri istişare ediyoruz. Milletin menfaatine olan, vatandaşın memnuniyetini sağlayacak ne varsa onun takipçisiyiz. Başkaları gibi algı peşinde değiliz, yalanlar peşinde değiliz. Çünkü yalanlar uçucu, algılar geçicidir. İnsanları en fazla yatsıya kadar kandırabilirler ama hizmetler kalıcı, eseler kalıcıdır” diye konuştu.

“İşçi çıkarmayan ender belediye başkanlarından biriyim”

Liman, serbest bölge, organize sanayi bölgesi ve daha birçok yatırımın ve ticari hareketliliğin en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Akdeniz’i 232 milyon lira borç ile devraldıklarını anlatan Başkan Gültak ise “Akdeniz’i oldukça borçlu bir belediye olarak karşımızda bulduk. Mersin’de şu an işçi çıkarmayan ender belediye başkanlarından biriyim. Mersin’de, barışı ve kardeşliği sağlamamız gerekiyordu. Bunun yolu da sahada olmaktı. Haftanın 5 gününü sahada geçiriyoruz. Kalan günleri de makama ayırıyoruz. Vatandaşlarımızın düğünlerine, taziyelerine katılıyoruz” ifadelerini kullandı. Akdeniz’i değiştiren hizmet ve projeleri anlatan Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göreve gelir gelmez partimizin en önemli hizmetlerinden biri olan ‘Beyaz Masayı’ kurduk. İlk günden beri insanlarımızı kapıda karşılıyoruz. İşleri bitinceye dek vatandaşlarımızla ilgileniyoruz. Mersin Millet Bahçesi’nin kentimize ve insanlarımıza kazandırılmasını sağladık. Çay ve Barış Mahalleleri’nde, toplu konut projelerinin startını verdik. Spor açısından da fakir olan ilçemize, 3 buçuk yılda 40 milyon TL tutarında spor yatırımları kazandırdık. Yaşlı ve engelli bakım hizmeti başlattık. Okul bahçelerine kurduğumuz portatif havuzlar ile binlerce çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Her gün sokak gösterilerinin yaşandığı, 1 kilometre uzunluğundaki 142’nci caddemizi değiştirip, üstü kapalı, dükkanların ve evlerin yenilendiği kapalı bir pazaryerine dönüştürdük. Göreve gelir gelmez kadın kooperatifi kurduk. Kadınlara satış yapabilmeleri için kadın emeği diyarında yer verdik. Kadınlarımız şimdi de tarıma başladı. Akdam Mahallemize stevia (şeker otu) ile moringa çayı bitkisi ektiler. Türkiye’de simülatörle vinç operatörlüğü eğitimi veren belediyelerin başında geliyoruz. Gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlayıp, ücretsiz online eğitim portalı ve etüt merkezini hizmete açtık. Akdeniz’e 11 kültür ve sanat evi kazandırdık, Huzurkent’e de 12’nci kültür sanat evimizi yakında hizmete açacağız.”

“Heyecanlıyız, çalışkanız, 7/24 sahadayız”

Akdeniz’e kazandırdıkları en önemli hizmetin, barışı, kardeşliği ve eşitliği yeniden getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Gültak, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Heyecanlıyız, çalışkanız, 7/24 sahadayız. Bizlere inanan ve güvenen insanlarımızın da desteğiyle, aynı inanç ve kararlılıkla Akdeniz’e hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. Başta dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bakanımız Lütfi Elvan’a, çok değerli milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum."