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Özhaseki: “Allah Devlet Bey’den razı olsun, dimdik duruyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti hükümetini yıkmaya karşın içte ve dışta tüm kesimin kendilerine karşı birleştiğini ifade ederek, “Allah Devlet Bey’den de razı olsun, dimdik duruyor. Çünkü onun kaygılarıyla bizim kaygılarımız aynı kaygılar” dedi.

Politika 24.11.2021, 19:25
Özhaseki: “Allah Devlet Bey’den razı olsun, dimdik duruyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti hükümetini yıkmaya karşın içte ve dışta tüm kesimin kendilerine karşı birleştiğini ifade ederek, “Allah Devlet Bey’den de razı olsun, dimdik duruyor. Çünkü onun kaygılarıyla bizim kaygılarımız aynı kaygılar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Afyonkarahisar’da hem muhalefete yüklendi hem de bazı ülkelerin Türkiye’ye karşı sergilediği tavrı değerlendirdi. Bu seçimlerin Türkiye’de şimdiye kadar yapılan tüm seçimlerin anası gibi olduğunu ifade eden Özhaseki, “Bu seçim (2023 seçimi) Türkiye’de yapılan seçimlerin adeta anası gibi bir seçim. En önemli seçim. Çünkü bu seçimi dünya takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor mu? Ediyor. Amerika seçimlerinde Bidon derdini anlatacağına Türkiye’yi karalayarak seçim kampanyası yapıyor. Cumhurbaşkanımızın adını vererek yapıyor. Türkiye’deki seçimlerde şöyle olmalı, böyle olmalı diyerek o kadar içine işlemiş ki Amerika’nın Ortadoğu’daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozduğumuz için Türkiye’yi düşünerek adam seçim planı yapıyor. Amerika’nın müdahil olduğu ve bütün hedeflere ulaşabilmek için bizi iktidardan göndermeye hedeflendiği bir seçime doğru gidiyoruz. Amerika’da şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak’a girdiler. Suriye civarında DEAŞ’ı bahane ederek geldiler, Afganistan’a girdiler, Afrika ülkelerine girdiler, her tarafa girdiler hangisine hayır götürdüler şimdiye kadar, şer götürdüler, bela götürdüler, kan götürdüler, gözyaşı götürdüler, gözyaşı götürdüler. Şimdi de Türkiye seçimlerini takip ediyorlar” diye konuştu.

“Sicilli Türkiye düşmanı devletler var”

Avrupa’da sicilli Türkiye düşmanı ülkeler olduğunu belirten Özhaseki, “Görünüşte medeni, dost gibi duruyorlar ama arkadan her numarayı çeviriyorlar. Onlar da bu seçimlere müdahiller. Binlerce yavrumuzun katilleri bu seçimde bize karşılar diğerleri gibi. FETÖ gibi Amerika tarafından getirilip burada örgütlenmiş ve 15 Temmuz’da gerçek yüzü ortaya çıkan örgütte bizim gitmemizi istiyorlar ve bize karşılar. Bu arada Mecliste anamuhalefetin başındaki bir grupta bizim gitmemizi istiyorlar” dedi.

“HDP’nin daha adını söyleyemiyorlar”

CHP’nin PKK’nın uzantısı HDP’nin ismini söyleyemediğini kaydeden Özhaseki, “Öyle bir gurup ki; ortada CHP var, zaten kendi içinde üç-beş parçası var, ama bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen bir parti var, bir tarafta da onu küstürmemek, kendi seçmenlerine de biraz kendilerinden uzaklaştırmamak adına adını söyleyemedikleri, utandıkları küçük ortak daha var. 84 milyon onları biliyor ama bunlar adını pek söyleyemiyorlar. PKK’nın siyasi uzantısı HDP. Adını bile söyleyemiyorlar. Eğer şehit cenazelerine gider de millet kendine kızarsa o zaman diyorlar ki: ‘Biz Kandili yerle bir edeceğiz.’ Kılıçdaroğlu Kandil’i yerle bir edeceksen önce teskere salman lazım, teskereye ‘evet’ deseydin önce bir. Oraya nasıl gideceksin kardeşim sen? Teskereye hayır diyerek Kandil nasıl yıkılır? Sen bir kez olsun PKK’yı kına, HDP’ye destek verdiği için kız bakalım. Hayır onları da yanında tutabilmek adına söyleyemedikleri bir ortakları daha var. Bir de Türkiye’de iktidar ümidi olmayan sıfır küsurluk partiler var. Onları da yanlarına almışlar hep birlikte bir şebeke oluşturmuşlar. Bize çok iş düşüyor arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

“Allah Devlet Bey’den de razı olsun, dimdik duruyor”

Devlet Bahçeli’nin dimdik durduğunu belirten Özhaseki, “Bunca Türkiye’yi istemeyen, milli ve yerli olmayan bizim değerlerimize savaş açmış gruplara karşı iş bizde. Kim de? Temelde AK Parti’de. Sonra yanımızda ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nde. Allah Devlet Bey’den de razı olsun, dimdik duruyor. Çünkü onun kaygılarıyla bizim kaygılarımız aynı kaygılar. Bu vatanın birliği, dirliği, bölünmezliği üzerine kurulu. Ondan sonrasını hallederiz Allah’ın izniyle. Çok işleri hallettik. Büyük Birlik Partisi de destek veriyor. Bizim ittifakımız da burası” diye konuştu.

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