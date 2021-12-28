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Özhaseki: “AK Belediyeler olarak; polemik değil eser siyaseti yaparak yolumuza devam ediyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye hizmetlerini insanların müşterek ihtiyaçlarını gideren mekanik bir organ olarak değil, bir medeniyet yürüyüşü olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, “AK Belediyeler olarak; polemik değil eser siyaseti, yalan değil hizmet siyaseti, iftira değil hak ve hakikat siyaseti yaparak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Politika 28.12.2021, 10:32
Özhaseki: “AK Belediyeler olarak; polemik değil eser siyaseti yaparak yolumuza devam ediyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye hizmetlerini insanların müşterek ihtiyaçlarını gideren mekanik bir organ olarak değil, bir medeniyet yürüyüşü olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, “AK Belediyeler olarak; polemik değil eser siyaseti, yalan değil hizmet siyaseti, iftira değil hak ve hakikat siyaseti yaparak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 22-23-24 Aralık tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştirdikleri “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı değerlendirdi.

“Belediyecilikte sloganımız; insana hizmet, mahlûkata şefkat ve tevazu”

Özhaseki, üç gün süren kampta; 2019 Yerel Seçimlerinden sonra belediyelerin yaptıkları hizmetleri genel anlamda değerlendirdiklerini söyledi. İstişare kampının belediye başkanları için son derece verimli geçtiğini belirten Özhaseki, “Belediyelerimizin 2023’e doğru giderken dikkat etmeleri gereken hususları, belediyecilik vizyonumuzu ve manifestodaki ilkelerimizi konuştuk. Biliyoruz ki, şehirlerin geleceği; o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Bunun için, bilgiye ve tecrübeye ihtiyaç var. Akil isimlerin tespitleri ve tavsiyelerine ihtiyaç var. Bunları elde etmek için istişare meclislerinden yeterince yararlanmak gerekiyor. Bizler istişarenin hikmetine inanıyoruz. Ortak aklın vizyonumuzu genişleteceğini ve hizmetlerimize yeni boyutlar katacağını biliyoruz” dedi.

AK Belediyeler olarak istişare kanallarını sürekli açık tutan bir parti olduklarını vurgulayan Özhaseki, “Belediyecilikte sloganımız; insana hizmet, mahlûkata şefkat ve tevazu. Bu anlayışımızdan asla ödün vermiyoruz. AK Belediyeler olarak; bizler çalışıyoruz, gayret ediyoruz, eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Milletimizin duasını almak için de gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AK Belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır”

Fedakarca çalışmalarından dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Kampımızda bir kez daha gördük ki, belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır. Çünkü biz sadece seçim döneminde çalışan ve seçimlere doğru yaklaşırken vatandaşın gözünü boyayacak işler yapan bir hareket içinde hiç olmadık. Biz, seçim olsun-olmasın her dönem vatandaşımız için çalışan, vatandaşımıza hizmet eden, milletle iç içe ve milletle birlikte yöneten bir belediyecilik anlayışına sahibiz. AK Belediyelerimiz; ilk günkü aşk, heyecan ve coşkuyla milletimiz ve memleketimiz için çalışmaya devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımız, yerel yönetimler vizyonumuzun ve 2023 hedeflerimizin altını çizdi”

İstişare kapında dolu dolu bir üç gün geçirdiklerinin altını çizen Özhaseki, “Kampımızda; Genel Başkanvekillerimiz Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, samimi bir sohbet ortamında tecrübe paylaşımında bulundular. Yine Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer Çelik, Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Çiğdem Karaaslan hem gündemi değerlendirdiler hem de alanlarıyla ilgili belediye başkanlarımıza sunum yaptılar. AK Parti felsefemizi ve manifesto ilkelerimizi bir kez daha paylaştık. Ayrıca belediye başkanlarımızla birebir görüşerek siyasi tecrübelerini özelden de paylaşmış oldular. Yine İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bakanlıkların faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Aynı zamanda belediye başkanlarımız da şehirlerinin konularını Bakanlarımıza aktarma fırsatı buldular. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarımıza ufuk açıcı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, belediye başkanlarımızın dikkate etmesi gereken hususları ve sorumluluklarını tek tek anlattı. Yerel Yönetimler vizyonumuzun ve 2023 hedeflerimizin altını çizdi” diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak ilçe bazında nüfusun yüzde 64’üne hizmet götürdüklerinin altını çizen Özhaseki, “Bugün ülkemizde, bin 390 belediye bulunuyor. Bunların içerisinde 805’i AK Parti’li, 231’i MHP’li yine aynı ittifak içerisinde 5 tane de BBP’li belediyemiz var. Yani bin 390 belediyeden Cumhur İttifakı olarak bizler son seçimlerde tam bin 41 belediyeyi kazandık ve ilçeler bazında nüfusun yüzde 64’üne Cumhur İttifakı olarak yine bizler hizmet ediyoruz. Bu sonuçlar; milletimizin ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanına ve onun ittifakına olan güvenini de açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz”

“Siyasi hedefimiz ise; 2023 seçimlerinden muzaffer olarak çıkmaktır” diyen Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şunları söyledi:

“AK Parti olarak; belediye hizmetlerini insanların müşterek ihtiyaçlarını gideren mekanik bir organ olarak değil, bir medeniyet yürüyüşü olarak değerlendirmekteyiz. Şehircilik hizmetleri olarak öncelikli hedefimiz; hizmet ve eser bırakma esaslı anlayışımızın tüm il ve ilçelerimizde hâkim olmasıdır. Zira şehirlerin yarıştığı bir dünyada muhalefetin yaptığı gibi algı belediyeciliği ile şehirlerimizin alabileceği hiçbir mesafe yoktur. AK Belediyeler olarak; polemik değil eser siyaseti, yalan değil hizmet siyaseti, iftira değil hak ve hakikat siyaseti yaparak yolumuza devam ediyoruz, hamdolsun. Bu kutlu yürüyüşün önünü kesmek isteyenlere milletimizin fırsat vermeyeceğini bir kez daha cümle aleme göstermektir. Önümüzde yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak hedefimiz; ‘Yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü’ diyen insan odaklı hizmet anlayışımızla, tüm il ve ilçelerimizi buluşturmaktır.”

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