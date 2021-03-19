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Özgür Özel’den Başkan Sengel’e destek ziyareti

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e destek ziyaretinde bulundu.

Politika 19.03.2021, 18:22
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Özgür Özel’den Başkan Sengel’e destek ziyareti

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e destek ziyaretinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Selçuk İlçe Örgütünde düzenlediği basın toplantısında Selçuk Belediyesinin çalışmalarını ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Selçuk Belediyesinin sosyal projelerinin Türkiye’ye örnek olduğuna dikkat çeken Özel, “Türkiye CHP iktidarı ile nasıl yönetilecek diye sorarsanız Selçuk’a bakabilirsiniz. Türkiye emekçinin hakkını veren bir zihniyet ile yönetilecek” dedi. Özel’i, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve partililer ile karşılayan Başkan Sengel, “Sayın Özel bize her daim destek oldu. Bugün buraya gelişi de bir destek. Kendisi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, bizi hep savunuyor. Ve öyle bir şey ki; telefon açtığımda hemen hattın diğer ucunda oluyor. İşte tüm bunlar Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün hep bir arada nasıl durduğunun kanıtıdır” diye konuştu.

“Bu maçı aldınız”

Başkan Ceritoğlu Sengel’e mazbatayı birlikte alma sözü olmasına rağmen İstanbul seçimlerinde sandık nöbeti olduğu için Selçuk’a gelemediğini belirten Özel, “Çok uzun süredir burada olmayı istiyordum. Yerel seçimlerde 41 ilde 254 aday tanıttım. 254 aday içinde kürsüden inerken ‘oldu bu iş’ diyebildiğim bir başkandı Sayın Sengel. Futbol tabiri ile ‘bu maçı aldınız’ dedim. Ben başkanımıza, örgütümüze ve Selçuklulara da teşekkür ediyorum. Kadın eli değmiş bir belediyede, kadına değer veren, kadını güçlendiren, Eşitlik Birimi ile yapmış olduğu çalışmalarla eşitliğe katkı sağlayan bir kadın belediye başkanımızın elinin değdiği bir ilçenin nasıl değiştiğini göstermek için buradayım” ifadelerini kullandı.

“Efes Selçuk”

Selçuk’ta “Efes Selçuk” adının kullanılması ile ilgili yapılan incelemelere değinen Özel, şöyle konuştu: “Efes bir dünya mirası, Efes, Selçuk’un, İzmir’in, Türkiye’nin sonuçta. Bu markaya sahip çıkılmadı bugüne kadar. CHP’li bir belediyenin özellikle Efes’in, dünyanın göz bebeği olan bir yerin, bir evrensel kültür mirasını tanıtması Türkiye’ye yapılabilecek en büyük iyiliktir.”

“Kadın ve tarım politikalarımızla örtüşen projeler”

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in hayata geçirdiği projelerden bahseden Özel, “Bütün Türkiye’nin haberdar olmasını istediğim birkaç proje var. Bunlardan bir tanesi Köy Akademileri. Gittiğim her yerde yurttaşlar her zaman Köy Enstitüleri’nin kalkınmaya, aydınlanmaya sunduğu katkı ve kalkınmanın köyden başlaması gerektiğinden bahsederler. Ben burada Köy Enstitüleri mantığı ile hayata geçen Köy Akademilerinden haberdar oldum. Yine Köy Akademileri ile bağlantılı olan Toprak Okulu projesinden haberdar oldum. Bu iki projeyi köyden kalkınmayı başlatabilecek örnek bir model olarak görüyorum. Bu anlamda Selçuk Belediyesinin bu projelerinin bütün Türkiye ile CHP’li belediyelerle paylaşmayı da bir görev biliyorum” dedi.

"Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran projeler"

Ataması yapılmayan öğretmenlerin Türkiye’nin önemli bir sorunu olduğun kaydeden Özel şöyle devam etti:

“Eğitimhane Projesi ile ataması yapılmayan öğretmenlerin, olanakları kısıtlı öğrencilerle bir araya getiren bu proje ve yine öğretmen ataması yapılmamasına bağlı olarak köylerde okulsuz, öğretmensiz kalan çocuklar için belediye tarafından verilen taşımalı eğitim olanağı sağlanması tüm Türkiye’ye örnek olacak, yalnızca burada karşılaştığım projeler arasında yer alıyor” dedi. Efes Tarlası Bakkalı ve Masal Evi projeleri ile kadın istihdamına katkı sunulduğuna dikkat çeken Özel, her iki projenin de CHP’nin kadın ve tarım politikaları ile örtüştüğünü ifade etti. Efeslim Kart Projesi’ne de değinen Özel, “Bütün bu projeler gerçekten birbiriyle etkileşimli, gerçek anlamda sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran projeler. Bu projelere sahip olduğumuza çok mutlu olduk” sözlerine yer verdi.

Esnaf ziyareti

Başkan Ceritoğlu Sengel ve Özel, parti binasından ayrıldıktan sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Özel’e esnaf ziyaretinde CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve ilçe yönetimi başta olmak üzere CHP ilçe kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili ve ilçe halkı eşlik etti. Özel, belediye hizmet binası ve Efes Tarlası Bakkalı ziyaretinin ardından Selçuk’tan ayrıldı.
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