(ÖZEL) Irak’ta seçim sonuçları halkı memnun etmedi: "Bir şey değişmeyecek"

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Şii din adamı Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu zafer ilan etti. Seçim sonuçlarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceği görüşünde olan Iraklılar, aynı yüzlerin tekerrür ettiğini vurguluyor.

Iraklılar, 2019 sonunda başlayarak aylar süren ve yaklaşık 600 kişinin ölümüne yol açan protestoların ardından düzenlenen ilk genel seçim için pazar günü sandık başına gitti. Erken genel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Şii din adamı Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu Meclis’teki 329 sandalyeden 73’ünü kazanarak birinci parti oldu. Sünni lider ve eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Takaddüm Partisi ise 38 sandalye ile Meclis’te en büyük ikinci grup oldu. Eski Başbakan Nuri Maliki başkanlığındaki Kanun Devleti Koalisyonu 37 sandalye ile üçüncü sırada yer alırken, Mesut Barzani’nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi ise 32 sandalye ile 4. sıraya yerleşti. Seçime katılım oranı ise yüzde 41’de kaldı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Bağdatlılar, yeni kurulacak hükümetten fazla beklentileri olmadığını ifade etti.

"Bu sonuçlar siyasi taraflara bir ceza"

Seçime katılım oranının açıklanandan daha düşük olduğunu düşündüğünü söyleyen Muhammed Fazıl, "Bu sonuçları beklemiyorduk. Katılım oranının yüzde 20’ye ulaştığını sanmıyorum. Bu sonuçlar siyasi taraflara bir ceza ve Tahrir Meydanı ile ülkenin güneyinde dökülen şehitlerin kanının bedeli. Bu seçimler birçok yüzü değiştirdi. Ayrıca Nasıriye’de devrimcilerin oylarıyla kazananlar güneyde bir katılım olduğunu gösteriyor ama Bağdat’a gelince fazla katılım olmadığını söyleyebilirim. Seçime katılımı oranının açıklanandan daha düşük olduğu kanaatindeyim” dedi.

Ali Karrar ise, “Sadr Grubu’nun bu seçim kazanacağını tahmin ediyorduk. Geçen seçimlerden sonra durum kötüye gitti ama yeni hükümet geçmişin olumsuzluklarından ders çıkararak bu sorunlara çare bulacak” ifadelerini kullandı.

"Hiçbir hayırlı beklentim yok. Çünkü aynı yüzler tekerrür ediyor"

Kasım Mümin adlı Iraklı ise seçimlerin yeni bir şey getirmediği kanaatinde olduğunu belirterek, “Hiçbir hayırlı beklentim yok. Çünkü aynı yüzler tekerrür ediyor. Bundan önce Sadr Grubu ülkeyi yönetmiyor muydu? Bakanların çoğu onlara aitti. Seçime katılım oranına gelince yüzde 40, demek ki halkın çoğu oy kullanmamış. Millet yorgun ve aynı şeyin tekrar olacağını biliyor. Aynı olmasa da muhtemelen daha da kötüye gidecek” şeklinde konuştu.

"Yüzler aynı yüz, hiçbir şey değişmedi”

Seçimlerde hile yapıldığını iddialarını değerlendiren Hüseyin Cabiri ise, “Seçimlere hile katılabilir. Sonuçlar doğru olmayabilir. Ama buna rağmen ben hiç bir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yüzler aynı yüz, hiçbir şey değişmedi” dedi.