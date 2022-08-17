Özel halk otobüsü şoföründen Ekrem İmamoğlu’na tepki: “İETT şoförleri ve aileleri ücretsiz otobüse biniyor, biz neden binemiyoruz, çifte standart var”

İETT çatısı altında birleştirilen beyaz plakalı özel halk otobüsünde çalışan 45 yaşındaki Koray Karabak, ücretsiz binmek istediği İETT otobüsüne alınmayınca duruma tepki gösterdi. Kadroda çalışan İETT şoförleri ve ailelerine belediye tarafından bakiye dolumu yapıldığını iddia eden ve kendilerine bu hak sağlanmadığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösteren Karabak, “İETT kendi şoförlerine kontör yüklüyorsa, beyaz plakalara, özel halk otobüslerinde çalışanlara da yüklesin. Burada çifte standart var. Ben bunun giderilmesini istiyorum” dedi.

İddiaya göre, 45 yaşındaki Koray Karabak, İETT çatısı altında birleştirilen beyaz plakalı özel halk otobüsünde 4 yıldır kadrosuz olarak çalışıyor. Karabak, dün Pendik’te Kaynarca durağında bindiği İETT otobüsünde şoföre, İETT’ye bağlı özel halk otobüsünde çalıştığına dair kartını gösterip geçmek istedi. Şoförler arasında gelenek haline gelen uygulamadan yararlanmak için kartını İETT şoförüne gösteren Karabak, İETT şoförü tarafından otobüsten atıldı. Bunun üzerine Karabak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kadroda çalışan (siyah plakalı otobüs) İETT şoförleri ve ailelerine belediye tarafından bakiye dolumu yapıldığını iddia ederek kendilerine bu hakkın sağlanmadığı için tepki gösterdi.

“Ben mağdur oldum”

Konu hakkında konuşan özel halk otobüsü şoförü Koray Karabak, “2018 yılından beri özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyorum. Bir çifte standartlık var. Son zamanlarda şu elimde gördüğünüz kart benim sertifikam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 26 Şubat 2020’de verdi. Ben beyaz plakalı araç kullanıyorum. Devlete ait İETT’nin arabası siyah plaka. Siyah plakalı arabalar bizi almıyor. Diyor ki ‘Kontör bas’ biz buna kontör yükleyemiyoruz. Onların eşlerinin, çocuklarının, kendilerininkine kadrolu olduğu için için İBB kontör yüklüyor. Onlar beyaz arabaya bindiği zaman metroya bindiği zaman, vapura bindiği zaman kart okutuyor. Bizim böyle bir sistemimiz yok. Bugün Pendik Peronlardan saat 14.10’da kalkan, Sabiha Gökçen seferini yapan şoför Kaynarca durağına geldi. Ben araca yöneldim, bindim. ‘Selamünaleyküm kaptan, kolay gelsin’ dedim. Kartımı gösterdim. Arkaya doğru ilerledim. Beni geri çağırdı. ‘O nedir’ dedi. ‘Sizce ne olabilir’ dedim. ‘Ben ne bileyim’ dedi. Ben ‘özel halk otobüsü şoförüyüm’ dedim. Dedi ki ‘Sen kartını okut’ Kartımı okuttum. Kontör olmadığını bildiğim halde adım, soyadım özel halk otobüsü şoförü olduğum orada çıkıyor. Dedi ki ‘Arabadan aşağı in’ dedim ki ‘Abi işe geç kalıyorum. Havalimanında yükleyeyim kontör’ dedim. ‘Olmaz aşağı in, geçersiz’ dedi. ‘Bak aynı meslektaşız, yaptığın yanlış’ dedim. Ben mağdur oldum” dedi.

“İETT kendi şoförlerine kontör yüklüyorsa, özel halk otobüslerine, bize de yüklesin, burada çifte standart var”

Karabak, “Ben Ekrem İmamoğlu’na buradan sesleniyorum ‘Bir gömlek giymek ile bot giymekle bu işler olmaz. İmamoğlu’nun iyi bir şey yapmasını da isterim. Kadrolular çoluğu çocuğu arabaya biniyor. Biz beyaz plakada çalışıyoruz. 300, 500, kişiyi akşama kadar taşıyorum. Büyükşehir’den aldığım bu kartta İETT yazıyor. Barkodu var. Eğitime girdim aldım. Ben arabaya binemiyorum. Burada çifte standart var. Bu çifte standart giderilsin. Bunu istiyorum. AK Parti döneminde girdiğim için bu bir gelenek. O zaman sertifikalar bu renk değildi. Yeşildi, yine selam veriyorduk. Arabalara biniyorduk. ‘Selamünaleyküm, kolay gelsin diyorduk’ Zaten beyaz gömlek, mavi gömlek şoför biliyor. Ama bu son zamanlara doğru benim beşinci sefer arabadan atılışım. 3 ay önce 500 T hattından da atıldım. Ben buna 100 lira, 200 lira da yüklerim. Mevzu o değil, mevzu çifte standartlık. Bir adalet varsa burada, siyah plaka İETT’nin kendi arabası şoförlere kontör yüklüyorsa, beyaz plakalara, özel halk otobüsünde bize de yüklesinler. Burada çifte standart var. Ben bunun giderilmesini istiyorum” diye konuştu.