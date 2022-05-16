Özel askerden ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ sevgisi

Muş İl Jandarma Komutanlığı’nda 16 engelli genç için düzenlenen yemin törenine katılan engelli birey Nihat Oğuz, terhis belgesini alacağı sırada Muş Valisi İlker Gündüzöz’e doğru koşarak sevgi gösterisinde bulundu. Oturduğu yerden kalkarak engelli genci karşılayan Vali Gündüzöz, askeri kamuflajıyla ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye selam duran özel askere, ‘Maşallah çakı gibi asker olmuşsun’ diyerek sarıldı. Salondakilerin alkışları eşliğinde engelli birey Nihat Oğuz yerine döndü.