Özdağ’ın açıklamalarını değerlendiren Akşener: "Kendisine başarılar diliyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa eden Ümit Özdağ’ın bugün yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Kendisine başarılar diliyorum, siyasi hayatında" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Eskişehir’de yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İlk ziyaretini Sivrihisar ilçesinde gerçekleştiren Akşener, yaptığı açıklamada, “2020 Yirmi Ocak’ta başlattığım esnaf gezmesinin Eskişehir ayağındayım, Sivrihisar ilçemizdeyiz. Benimle beraber dolaşan gazeteci arkadaşlarım oldu birlikte esnafın dertlerini dinledik ve ona yönelik çare oluşturabilecek çözümleri hayata geçirmek için gayretlerimiz olacak, iktidarı bu konuda uyarmaya devam edeceğiz” dedi.

Bir gazetecinin Ümit Özdağ’ın bugün yaptığı açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Akşener, “Ben bugün milletin meselelerini sorunlarını dinleyip onları kamuoyunun öznesi haline getirmeye gayret eden bir politikacıyım. Sayın Özdağ’ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz dediniz. Kendisine başarılar diliyorum, siyasi hayatında. Bu an itibarıyla yollar ayrı olduğu için. Prensibimdir benim ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı. Bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp, milletimiz herkesi tartacak, temel hakem millettir hep birlikte göreceğiz. Başarılar diliyorum, hayatta başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.