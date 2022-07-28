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Özdağ’dan şaşırtan çağrı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Gençlere Anne ile babanızı oy vermek için ikna edemiyorsanız eve kilitleyin” teklifi yaptı.
Politika 28.07.2022, 16:09 28.07.2022, 16:36
Kilis temasları çerçevesinde bir basın açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gençleri partisine oy vermeye çağırarak, “Anne ve babanızı ikna edin, evet ikna ediyoruz. İkna edemezseniz, seçim günü eve kilitleyin oy kullanmasınlar” dedi.
Daha sonra esnaf gezisi yapan Özdağ, bir Suriyeli esnaf ile de sohbet ederken, bir yıl içerisinde Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini söyledi.