Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracını mahkeme iptal etti

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

İYİ Parti'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerimi Türk kamuoyu ile paylaştım o günden bugüne yapmış olduğum bütün açıklamalarımın arkasında duruyorum, hiçbir açıklamamın da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar ne söylediysem bir siyasetçi olarak onları söylemeye devam edeceğim. Bu bir İYİ Parti milletvekili olarak yapacağım, bir 3 ay kadar bağımsız milletvekili olarak devam ettim ama bugünden itibaren mahkemenin kararı ile birlikte bu statüm başladı.

Benim yapacağım ilk şey yarın bir basın toplantısı ile birlikte durumu değerlendirmek, yarın Muğla'ya gideceğim, Muğla İYİ Parti İl Başkanı hanımefendiye giderek bu süreçte sağlam duran il başkanı olarak hanımefendiye teşekkürlerimi yüz yüze ifade etmek istiyorum.

DİSİPLİN VE İHRAÇ SÜRECİ

Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etmişti.

Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından bugün toplanan Kurul, oy birliğiyle ihracına karar verilmişti.