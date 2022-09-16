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Özbekistan’ın Semerkant kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı.
Özbekistan’ın Semerkant kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı.
Özbekistan’ın Semerkant kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı.
Politika 16.09.2022, 16:47
Özbekistan’ın Semerkant kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı.
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