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Özbekistan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi

Özbekistan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona ererken, ilk sonuçların yarın 16.00’da açıklanacağı bildirildi.

Politika 24.10.2021, 20:57
Özbekistan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi

Özbekistan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona ererken, ilk sonuçların yarın 16.00’da açıklanacağı bildirildi.

Özbekistan’da halk ülkeyi 5 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmiş, ülke genelinde 10 bin 760 sandıkta yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de sona erdi. Özbekistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Zaynidin Nizamhocayev yaptığı açıklamada, ülkedeki 19 milyon 859 bin seçmenden 16 milyon 36 binden fazlasının oy kullandığını belirtilerek, seçime katılım oranının yüzde 80,8 olduğu aktardı. Nizamhocayev, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarının yarın yerel saatle 16.00’da açıklanacağını duyurdu.

5 adayın katıldığı seçimde, Milli Diriliş Partisi lideri Alişer Kadirov, Adalet Sosyal Demokrat Partisi lideri Bahrom Abduhalimov, Ekoloji Partisi lideri Narzullo Oblomurodov, Halk Demokrat Partisi adayı Maksuda Vorisova ile Liberal Demokrat Partisi’nden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev yarıştı. Herhangi bir adayın seçimleri kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi halde, en çok oyu alan iki aday seçimlerin ikinci turunda yarışacak.

Avrupa’nın bazı ülkeleri ve ABD’deki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy verme işlemi ise devam ediyor.

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