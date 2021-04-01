Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki bir sorun daha çözüldü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un güçlü siyasi iradesi sonucunda, iki komşu ülke arasında 2013’den bu yana sorun haline gelen Soh eksklavına karayolu ve iki sınır geçiş kapısı yolcu ve araç trafiğine açıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un güçlü siyasi iradesi sonucunda, iki komşu ülke arasında 2013’den bu yana devam eden bir sorun daha çözüme kavuştu.

Özbekistan’ın Kırgızistan sınırları içinde bulunan 82 bin nüfuslu Soh eksklavına karayolu ve iki sınır geçiş kapısı yolcu ve araç trafiğine törenle açıldı. Fergana vilayetine bağlı olan Soh ilçesi Kırgızistan’ın Batken vilayeti sınırları içinde yer alıyor.

Ocak 2013’ta sınırda yaşanan gerginlik neticesinde kapatılan yolun ve sınır kapılarının tekrar açılması Caparov’un 11-12 Mart 2021’de Taşkent’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke liderleri görüşmelerinin ardından alınan karar sonucu gerçekleşti.

Açılış töreninde konuşan Fergana vilayeti Valisi Hayrullo Bozorov, koridor yolunun ve sınır kapılarının açılması iki ülke arasındaki her alandaki ilişkileri güçlendireceğini vurgulayarak, kardeş Özbek ve Kırgız halkı arasında hiçbir sorun kalmaması yolunda iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından büyük tarihi adımlar atılmakta olduğunu kaydetti.