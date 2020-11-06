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Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov’dan Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyareti
ÖZBEKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULAZİZ KAMİLOV, ESKİ BAŞBAKAN MESUT YILMAZ'IN VEFATI NEDENİYLE TÜRKİYE'NİN TAŞKENT BÜYÜKELÇİLİĞİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Politika 06.11.2020, 10:24
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Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın vefatı nedeniyle Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde gerçekleştirdi.
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın 30 Ekim’de hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Kamilov, ziyareti sırasında elçilik yetkililerine Özbekistan Hükümeti adına başsağlığı dileklerini iletti. Bakan, taziye açıklamasının ardından Özbekistan hükümeti adına Türk Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.