Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Artık Özbekistan Macaristan’ın yakın dostu"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, ülkesine resmi ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, "Biz Avrupa’da çok enteresan bir durumdayız. Sanki bir adada yaşıyoruz, dostumuz da düşmanımız da yok" sözleri üzerine, "Şunu söyleyebilirim ki artık Özbekistan Macaristan’ın yakın dostu" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı Cumhurbaşkanlığı köşkü Köksaray’da resmi törenle karşıladı. Özbekistan ve Macaristan milli marşlarının çalınmasının ardından Macaristan Başbakanı Orban, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini takdim etmelerinin ardından Mirziyoyev ve Viktor Orban baş başa görüşmeye geçti. Macaristan’da da Özbekistan gibi 20. yüzyılın seksenlerine kadar sosyalist rejim olduğunu kaydeden Mirziyoyev, Macaristan’ın kısa dönemde demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi değer ve ilkelerine uygun şekilde gelişebildiğinin takdire layık olduğunu söyledi. "Son yıllarda ikili ticaretimiz hacmi 3 kat arttı" diyen Mirziyoyev, "Hedefimiz ikili ticaretteki bugünkü rakamları iki-üç kere daha arttırmaktır. Macaristan’a tekstil ürünleri ihraç etmeye, oradan da ilaç ve eczacılık ürünleri, tarım ürünleri ithal etmeye hazırız. Bu açıdan Budapeşte’de kurulacak Özbekistan Ticaret Evi büyük bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

Misafirperverlik için teşekkürlerini sunan Macaristan Başbakanı Orban ise, "Biz buraya büyük umutlarla geldik. Evet, ticaret, ekonomik ilişkiler önemlidir. Ama bizim için Özbekistan kültürü daha da büyük önem taşıyor. Biz Avrupa’da çok enteresan bir durumdayız. Sanki bir adada yaşıyoruz, dostumuz da düşmanımız da yok. Çünkü biz özel bir tarihe sahibiz. Aramızdaki mesafeye, bizim Hristiyan olmamıza, sizin Müslüman olmanıza rağmen biz sizi dost sayıyoruz" şeklinde konuştu.

Mirziyoyev ise Orban’ın sözlerine yönelik, "’Avrupa’da sanki bir adada yaşıyoruz, dostumuz da düşmanımız da yok’ dediniz. Şunu söyleyebilirim ki artık Özbekistan Macaristan’ın yakın dostu" dedi.

Mirziyoyev ve Orban, baş başa görüşmelerinin ardından Özbekistan ve Macaristan heyetleri arasında gerçekleştirilecek görüşmelere başkanlık edecek.