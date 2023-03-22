Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Şah Akbaş getirildi.

Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Şah Akbaş’ın getirilmesi nedeniyle parti genel merkezinde düzenlenen törende, Esenler İlçe Başkanı Vedat Balta ve Genel Başkan Başdanışmanı İbrahim Gökhan Güngör da hazır bulundu. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın talimatıyla göreve atanan Mehmet Şah Akbaş, Türk milleti ve Osmanlı Ocakları Teşkilatı için var gücüyle gece gündüz demeden çalışacağının altını çizdi. Akbaş, "Ülkemiz kritik bir seçime doğru giderken emperyalist ve Siyonist güçlerin ülkemiz üzerinde oynamak istedikleri oyunları görmüş ve bu oyunları bozmak adına Osmanlı Ocakları’nda göreve talip olmuş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayal ettiği ve inşa etmek istediği büyük Türkiye hayallerine inanıyoruz. Bu anlamda kendisine destek olmak adına var gücümüzle çalışmaya hazırız” diye konuştu.

Akbaş, geldiği görevin önemine dikkati çekerek, “Emanet aldığımız bu bayrağın ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ülkemize oynanmak istenen kirli oyunların, türlü belaların farkındayız ve bunu bozacağız. Bu anlamda bu dava için çalışmaya devam edeceğiz, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrardan Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet başkanı yapacağız. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin, Rabbim çıktığımız bu kutlu davada bizleri muvaffak etsin. Beni bu göreve layık gören Osmanlı Ocakları Genel Başkanımız Kadir Canpolat’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığına atanan Mehmet Şah Akbaş’ın başarılı hizmetlere imza atacağına yürekten inandığının altını çizen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "2023 seçimlerinde haklının yanında yer almaya, mazlumun safında durmaya and içmiş kardeşlerimiz ile teşkilatlarımız yenileniyor. İstanbul’da hızlıca teşkilatlanmaya gidiyoruz ve Osmanlı medeniyetini, ahlakını ayakta tutmaya çalışıyoruz. Mehmet Şah Akbaş başkanımıza yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.