Osmanlı Ocakları Hollanda Sorumlusu Mithat Bulut Coşkun oldu

Osmanlı Ocakları Hollanda ülke sorumluluğuna Mithat Bulut Coşkun atandı. Öte yandan Osmanlı Ocakları tarafından, yakın bir tarihte Azerbaycan sorumlusunun atanacağı bilgisine de yer verildi.

Osmanlı Ocakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünyanın kendi ekseninde çok ciddi adaletsizlikler ve insanlık dışı uygulamalarla döndüğü belirtilerek, "Kimi Batı ülkelerinde, Türkler ve Osmanlı ‘şeytanlaştırmak’ istenirken, pek çok bölge ve ülkede ise Osmanlı’nın medeniyetine, adaletine özlem ve hasret duyuyor" denildi.

Açıklamada, Osmanlı Ocakları’nın Hollanda’ya yapılan ülke sorumlusu atamasıyla birlikte 14 ülkede temsil edildiği hatırlatılarak, "Yakın bir zamanda ise Azerbaycan ülke sorumluluğuna yeni bir atama yapılacaktır. Osmanlı Ocakları olarak, dünyanın dört bir köşesine Osmanlı medeniyetini, barış ve huzurunu götürme niyetindeyiz. Tüm dünya liderlerini Osmanlı medeniyetini tanımaya ve desteklemeye davet ediyoruz. Yeryüzünde yaşanan kargaşanın ve savaşların önüne ancak ve ancak Osmanlı medeniyetiyle geçilebilir" ifadeleri kullanıldı.

“İnsanlığın barış ve huzuru için çalışıyoruz”

Osmanlı Ocakları’nı temsilen Mithat Bulut Coşkun’un Hollanda ülke sorumlusu olarak görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mithat Bulut Coşkun’un sorumlu olduğu Hollanda’da Osmanlı tarihine ve kültürüne yönelik çok güzel çalışmaların ortaya konulacağına inanıyoruz. Hollanda başta olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesi Osmanlı Ocakları’ndan, Osmanlı kültürü ve armasından, teşkilatımızın yaptığı tüm çalışmalarından asla rahatsızlık duymamalıdır. Bizler, var olduğumuz tüm bölge ve ülkelerin, insanlığın barış ve huzuru için çalışmalar yapmaktayız.”

Öte yandan Hollanda sorumlusu Coşkun’un Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ı makamında gerçekleştirdiği ziyarette, yapılacak çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı.